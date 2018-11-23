Keven, ödenek talep etti

Keven, ‘’Yozgat’ın yıllardır ihmal edilmesi 418 bin nüfusa düşmemize sebep oldu. Yapılan birkaç bina ile nüfus göçünü engelleyebileceklerini sanıyorlar ne yazık ki. Köylerde nüfus azalıyor. İlçelerimizde nüfus azalıyor. Çünkü o insanlara nitelikli altyapı, sağlıklı içme suyu, nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti sunulamıyor. Önce ki yılların Sayıştay raporlarına da yansıdığı üzere sadece geçen yılın raporunda Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin köylerin altyapısı için ayrılan 1 milyon 400 bin liralık ödeneği ilçelerde kaymakamlık lojmanı tadilatında, valilikte araç kiralama gibi işlerde kullanıldığı ayan beyan ortada. Bunun sadece 620 bin liralık kısmı Valiliğe araç alımında kullanıldı. Kaldı ki Yozgat’ta içme suyu olmayan, asfalt yolu olmayan köylerimiz var. Asbestli boru kullanan yerleşim yerleri var. Bu ödenekler mesela asbestli boruların yenilenmesinde kullanılabilirdi” dedi.

Keven, Bahadın Kasabası’nın günümüzde hala asbestli boru kullandığını ve bunun değişimi için acilen ödeneğe ihtiyaç olduğunu belirtti. İlgili bürokratlara ve İller Bankası Genel Müdürü’ne ‘siz çocuklarınıza asbestli borudan su içirir misiniz?’ sorunu yönelten Keven,

“Sorgun ilçemize bağlı Bahadın Kasabası’nın içme suyu ana hat borusu kanserojen asbestli boru olup uzunluğu 6 bin 500 metredir. Bahadın Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla bu boruyu yenileme gücü bulunmamaktadır. İLBANK tarafından bu boruların acilen değiştirilmesi lazım. Belediyenin yazılı talebi de var. Ancak henüz bir gelişme yok! Halk sağlığını tehdit eden asbestli boruların acilen yenilenmesi gerekmektedir’’ diye konuştu.

Çekerek Süreyyabey Barajı’nda ki kirliliğe de dikkat çeken Keven, ilçeye acilen bir arıtma tesisi yapılması konusunda ilgi gösterilmesini istedi. Keven, “Çekerek ilçemizde bulunan Süreyyabey Barajı kirlilik alarmı veriyor. Balıklar ölüyor. Halk sağlığı büyük tehlike altında. Sebebi bu baraj gölüne ilçe merkezi ve köylerin kanalizasyonunun herhangi bir arıtmaya tabi olmadan bırakılmasıdır. Bu konuda da hassasiyet bekliyoruz. Çekerek Belediyesi’nin bu arıtma tesisini yapacak gücü bulunmamaktadır. Eğer bu arıtma tesisi yapılmazsa barajda balıkçılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız zor durumda kalacak. Burada katma değer sağlayan balıkçılık sektörü başlamadan bitecek. Ve barajın ömrü kısalacağından kamunun milyonlarca lirası heba olacaktır” ifadelerini kullandı.