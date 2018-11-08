Keven, muhtarları ağırladı

Yozgat Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül ve mahalle muhtarlarını Meclis'te görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Keven, ‘’Artık bundan sonra Meclis daha çok Yozgatlı görecek. Yozgatlılar ve Yozgat'ın ismi daha çok duyulacak. Bizlerin görevi sizlerin sorunlarına çözüm üretmek. Ben Yozgat için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Yozgat halkı her şeyin en güzeline layıktır. Herkese kapım sonuna dek açık. Bu güzel ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Dernek Başkanı Abbas Ergül, Milletvekili Keven'e bir plaket takdim ederek, Yozgat için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.