Keven kutladı

“Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, İstanbul'un işgali sonrası 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmışlardır" diyen Ali Keven, bunun sonrasında kongreler süreci başladığını ve Anadolu halkını işgale karşı ortak paydada buluşturacak kongreler düzenlendiğini hatırlattı.

Kongrelerin tamamlanması sonrasında beraberinde ki heyet ile Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 23 Nisan 1920’de Milli Mücadele’yi yönetecek kadrolarla ilk Meclis'i kurarak Milli Mücadele’ye resmi bir statü kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Keven, "TBMM, düşman ordusu Polatlı’ya kadar geldiği hâlde Ankara'yı terk etmemiştir" diye konuştu.

Milletvekili Keven açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Batı Cephesi'nde ilerleyen Yunan ordusuna karşı 23 Ağustos 1921’i izleyen 22 gün boyunca süren Sakarya Meydan Muharebesi ile işgal kuvvetlerine karşı önemli bir mevzi kazanan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyeti, düşmana son darbeyi vuracak taarruz gününe ulaşmak için çalışmaları hızlandırmıştır. Nihayetinde 26 Ağustos 1922’de başlayıp 9 Eylül’de İzmir'de son bulacak Büyük Taarruz başlamıştır. Ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar bölgesinde gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu nezdinde itilaf devletleri yani emperyalizm yenilgiye uğratılmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir. 30 Ağustos zaferinin ertesinde Ege Bölgesi tek tek Yunan ordusunun işgalinden temizlenmiştir.

Milletin azim ve kararlılığıyla en zor imkânlarla elde edilen bu zafer her türlü ihanete rağmen gerçekleştirilmiştir. Bugün dış düşmanları tanıdığımız kadar iç düşmanlarımızı da tanıyoruz. Vatanın dört bir yanında emperyalist işgalciler İstanbul'un, İzmir'in, Afyon'un, Urfa'nın, Antep'in, Adana'nın topraklarını kirletirken diğer tarafta kirli pazarlıklar yapanları ve Mustafa Kemal Paşa'nın katli vaciptir diye fetva yayınlayanları da unutmamalıyız. Bugünü anlamak için geçmişimizi, tarihimizi sağlam kaynaklardan mutlaka öğrenmeliyiz.

Bu topraklarda bağımsız ve kendi bayrağımız altında yaşamımızı sağlayan, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını, Kurtuluş Savaşımızın aziz şehitlerini ve gazilerini bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”