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Keven köylüyle buluştu

CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven Şefaatli ilçesine bağlı köyleri ve beldeleri ziyaret ederek köylü seçmenle buluştu.

Keven köylüyle buluştu

CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven Şefaatli ilçesine bağlı köyleri ve beldeleri ziyaret ederek köylü seçmenle buluştu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Keven köylüyle buluştu

CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven, köy ziyaretleri kapsamında daha önce belde statüsünde olan ve yasayla köye dönüştürülen yerleşim yerlerini ziyaret etti. CHP adayı Ali Keven, Yozgat’ta beldelerin kapanmasıyla göçün hızlandığını, kırsal nüfusun daha hızlı eridiğini ve bununla birlikte tarımsal üretimin ciddi düşüş yaşadığını söyledi. İktidarın yanlış politikaları sonucu, Yozgat’ta kırsal nüfusun hızla eridiğini savunan Ali Keven, hayvancılık ve tarımsal üretimin de bitme noktasına geldiğini belirtti. CHP iktidarıyla kapanan belde ve göç eden insanları Yozgat’ın kaderi olmaktan çıkaracaklarını ifade eden Ali Keven, “Daha evvel sağlık ocağı, fırını, marketi, belediyesi, çöp arabası ve itfaiyesi bulunan beldelerimiz iktidarın yanlış kararıyla kapatıldı. Yaptığımız gezilerde görüyoruz ki, beldelerin kapatılmasıyla Yozgat’ta göç hızlanmış, belde ve köylerde nüfus kalmamış. Bu duruma son vereceğiz inşallah” şeklinde konuştu.
Ali Keven daha sonra Yozgat Şehir Hastanesini de ziyaret ederek personel ve hastalarla sohbet etti. CHP’li Keven, hastanelerde sıra ve kuyrukların da sonlanmadan devam ettiğini sözlerine ekledi.

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