Keven kapısını açtı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta il, ilçe ve beldelerde belediye başkanı seçilen tüm isimlere, partisine ve görüşüne bakılmaksızın TBMM’deki kapsının her zaman açık olduğunu belirtti.

Milletvekili Keven, CHP olarak Yozgat’ta Çayıralan ilçesi ve Uzunlu Beldesi’ni kazandıklarını anlattı.

Keven, Yerköy ve Yenifakılı ilçelerinde ise Millet İttifakı’nın İYİ Partili adaylarının yarışı kazandığını ifade etti.

CHP olarak Yozgat’ta İl Genel Meclisi Üyesi sayısını da önceki seçimlere göre 2’den 4’e çıkardıklarını aktaran Keven,

“Yozgat'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Seçilen Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine başarılar diliyorum. Yozgat'a hizmet etme yolunda partisine bakmaksızın bütün belediye başkanlarına TBMM'de bir milletvekilleri olarak odam sonuna dek açıktır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Keven, Türkiye genelinde CHP’nin kazandığı belediyelerle yaşanan değişimin başta büyükşehirler olmak üzere, ülke geneline yayılan yeni bir arayışın sesleri olarak duyulacağına ve büyüyerek devam edeceğini savunarak,

“Ulu önderimiz Atatürk'ün deyimiyle ‘Necip Türk Milleti’ sevgi, huzur ve barış içinde yaşamak istiyor. Bu minvalde seçim sonuçlarının ülkemizde sevgiyi, huzuru ve toplumsal barışı hakim kılmasını diliyorum” şeklinde konuştu.