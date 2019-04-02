Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94101
ALTIN
227.122
DOLAR
5.4658
STERLİN
7.1863
EURO
6.1247

Keven kapısını açtı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Yozgat’ta belediye başkanı seçilen tüm isimlere meclisteki kapısının açık olduğunu söyledi.

Keven kapısını açtı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Yozgat’ta belediye başkanı seçilen tüm isimlere meclisteki kapısının açık olduğunu söyledi.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
22 Okunma
Keven kapısını açtı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta il, ilçe ve beldelerde belediye başkanı seçilen tüm isimlere, partisine ve görüşüne bakılmaksızın TBMM’deki kapsının her zaman açık olduğunu belirtti.

Milletvekili Keven, CHP olarak Yozgat’ta Çayıralan ilçesi ve Uzunlu Beldesi’ni kazandıklarını anlattı.

Keven, Yerköy ve Yenifakılı ilçelerinde ise Millet İttifakı’nın İYİ Partili adaylarının yarışı kazandığını ifade etti.

CHP olarak Yozgat’ta İl Genel Meclisi Üyesi sayısını da önceki seçimlere göre 2’den 4’e çıkardıklarını aktaran Keven,

“Yozgat'a ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Seçilen Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine başarılar diliyorum. Yozgat'a hizmet etme yolunda partisine bakmaksızın bütün belediye başkanlarına TBMM'de bir milletvekilleri olarak odam sonuna dek açıktır” şeklinde konuştu.
Milletvekili Keven, Türkiye genelinde CHP’nin kazandığı belediyelerle yaşanan değişimin başta büyükşehirler olmak üzere, ülke geneline yayılan yeni bir arayışın sesleri olarak duyulacağına ve büyüyerek devam edeceğini savunarak,
“Ulu önderimiz Atatürk'ün deyimiyle ‘Necip Türk Milleti’ sevgi, huzur ve barış içinde yaşamak istiyor. Bu minvalde seçim sonuçlarının ülkemizde sevgiyi, huzuru ve toplumsal barışı hakim kılmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’IN 32’NCi BAŞKANI
YOZGAT’IN 32’NCi BAŞKANI
Halk ile buluşacak
Halk ile buluşacak
Muhtarlar yerini korudu
Muhtarlar yerini korudu
Yozgat 'Köse' dedi
Yozgat 'Köse' dedi
AK PARTi KAZANDI
AK PARTi KAZANDI
Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim