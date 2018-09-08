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Keven, ilçeyi gezdi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan ilçesini ziyaret etti.

Keven, ilçeyi gezdi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Çayıralan ilçesini ziyaret etti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Keven, ilçeyi gezdi

İlçe Başkanı Mutlu Üstün ve Belediye Meclis Üyesi Ömer Codar ile kalabalık bir partili grubunca karşılanan Keven, yeni alınan ilçe başkanlığı binasını ziyaret ettikten sonra ilçe esnafını gezerek hayırlı işler diledi. Yaklaşan yerel seçimlerde Çayıralan Belediyesi’nin Ömer Codar ile kazanılacağını, Çayıralan’da bir değişimin artık başlaması gerektiğini belirten Keven, mevcut belediye yönetiminin ilçeyi yönetemediğini, parke taşı bile döşeyemediğini, 16 yıllık AKP iktidarında ilçenin göç vererek neredeyse kasabaya dönüştüğünü dile getirerek tepki gösterdi. Keven, “Çayıralan bizimle hak ettiği değeri görecek ve sözünü şimdiden veriyorum. Ankara'da bir ilçe belediyesiyle kardeş şehir ilan edeceğiz ve burası için sosyal projelerden, misafirhaneye, parklara, mesire alanlarından, hobi bahçelerine varana dek pek çok projeyi biz gerçekleştireceğiz” dedi.

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