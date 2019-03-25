Keven ilçeleri gezdi

Keven, Boğazlıyan ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ali Ayık, Çayıralan ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ömer Codar tarafından düzenlenen toplantı ve esnaf ziyaretleri etkinliklerine katıldı. Keven, Aydıncık Baydiğin ve Kazankaya beldeleri ile Çekerek'te İlçesinde de ziyaretlerde bulundu. Keven, Millet İttifakının İYİ Partili adayı Duran Özkan'ın seçim bürosunu ziyaret ederek, seçmenlere hitap etti.