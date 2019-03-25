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Keven ilçeleri gezdi

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçe ziyaretlerini sürdürüp, hem CHP’nin hem de Millet İttifakı’nın İYİ Partili adaylarına destek istedi.

Keven ilçeleri gezdi

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçe ziyaretlerini sürdürüp, hem CHP’nin hem de Millet İttifakı’nın İYİ Partili adaylarına destek istedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Keven ilçeleri gezdi

Keven, Boğazlıyan ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ali Ayık, Çayıralan ilçesinde Belediye Başkan Adayı Ömer Codar tarafından düzenlenen toplantı ve esnaf ziyaretleri etkinliklerine katıldı. Keven, Aydıncık Baydiğin ve Kazankaya beldeleri ile Çekerek'te İlçesinde de ziyaretlerde bulundu. Keven, Millet İttifakının İYİ Partili adayı Duran Özkan'ın seçim bürosunu ziyaret ederek, seçmenlere hitap etti. 

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