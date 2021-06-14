Keven, ilçe ziyaretlerini sürdürdü

Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki ziyaretlerine CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da eşlik etti. Boğazlıyan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç ile taziye ziyaretlerinde bulurdu. Keven, Sarıkaya ilçesinde ise Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Sarıkaya Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odasını ziyaret etti, esnafı gezdi. Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ile sohbet eden Keven, bölgedeki çiftçilerin durumu ve üretim konularında bilgi aldı. Kuraklık oranına göre çiftçilere dekar başı 200 lira destek verilmesi gerektiğini her platformda dillendirdiğini, meclis gündemine de taşıdığını bildiren Keven, çiftçilere sıfır faizli kredi desteği sunulması gerektiğine dikkat çekti.