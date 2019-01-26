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Keven ilçe turunda

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi.

Keven ilçe turunda

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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Keven ilçe turunda

CHP Yozgat Milletvekili Keven bazı ilçe ve beldeleri ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinledi. CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerin de katılım gösterdiği etkinlikte ilk olarak Yenipazar Beldesi ziyaret edildi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Keven, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Daha sonra Yenifakılı ve Boğazlıyan’ı ziyaret eden Keven, ziyaret programını Uzunlu, Çandır ve Çayıralan ziyaretleriyle devam ettirdi.

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