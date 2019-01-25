Keven hemşeri sofrasında

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ankara’da faaliyet gösteren Yozgat Birlik ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yozgatlı hemşerileriyle bir araya geldi. Hemşerileriyle aynı sofrada buluşan Ali Keven, Dernek Başkanı Durak Turan Düz ve yönetimine teşekkür etti. Yozgatlı vatandaşların sorun, talep ve isteklerini de dinleyen Ali Keven, her Yozgatlıya her zaman kapısının ve yüreğinin açık olduğunun altını çizdi. Haber: Mustafa TEKER

