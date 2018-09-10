Keven esnafı gezdi

Tol Çarşı esnafını ziyaret eden Keven, esnaftan işleri konusunda bilgiler aldıktan sonra Bozok Halk Otobüsçüler Kooperatifi'ni ziyarette bulundu. Kooperatif yöneticileri, Uydu bağlantılı takip sistemlerini tanıttı. Yolcu ve şoför güvenliği için çok önemli olan takip sistemi konusunda bilgi alan Keven, ‘’Mazot ve vergiden yana şikayetlerini ileten şoför esnafımız kontağı çevirmeye korktuğunu söylüyor. Girdi maliyetleri her gün artıyor. Buna biran önce çözüm bulunması gerekir’’ dedi.