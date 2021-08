Keven esnafı gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, çeşitli ziyaretlerde bulunup, sorun dinledi, çiftçilere ödeneceği açıklanan kuraklık ödeneğinin akıbetini sordu.

Yozgat merkez ve Yerköy ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Keven, Yerköy ilçesinde katıldığı köy düğünlerinde çiftçilerle sohbet ederek taleplerini not aldı. Çiftçi borçlarına uzun vadeli bir yapılandırma ve kuraklık desteği isteyen çiftçilerin taleplerini not alan Keven, çiftçilerin taleplerini tekrar gündeme getirerek hep birlikte takipçisi olacaklarını ancak çiftçinin tarımı bitiren bu ithalatçı düzenden kurtulmasının ancak iktidar değişikliği ile mümkün olacağını, çiftçiden yana taraf olacak bir millet iktidarıyla mümkün olacağını söyledi. İl yönetimi ile birlikte Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret eden Keven, yeni seçilen Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz’e başarılar diledi. Yozgat’ta Çarşamba Pazarı esnafını ve Lise Caddesi esnafını da ziyaret eden Keven, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Keven, “Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu’nu ve pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın pandemide katlanan sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bu sorunları milletin iktidarında biz çözeceğiz. Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafın sorunlarıyla dertlenip, bunlara çözüm üretecek bir ihtisas bakanlığı olacak. Halk Bankası tekrar esnaf bankası olacak. Halk Bankası parayla para kazananlara değil esnafa kredi verecek. Eğer yönünüzü millete dönerseniz çözüm kolay’’ dedi.

KURAKLIK DESTEĞİ NE OLDU?

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, kuraklık nedeniyle çiftçilere ödeneceği söylenen dekara 100 lira kuraklık desteğine ‘Ne oldu?’ diye sordu. Keven, ‘’Kuraklık Yozgat çiftçisini de ülke çiftçisini de yakıp kavurdu. Çiftçimiz buğday ve arpadan beklediği ürünü alamadı. Nohut hasadı yapıldı yine ilimizde ciddi rekolte kayıpları yaşandı. Nohudun, yeşil mercimeğin başkenti Yozgat’ta çiftçi sahipsiz! Üretimin teminatı çiftçimiz endişeli! Çünkü hem ürün alamadı hem de borç sarmalı içinde’’ diye konuştu. Gübreye her gün zam geldiğini, DAP gübrenin tonunun 6500-7000 lira olduğunu hatırlatan Keven, böyle bir gübre piyasasının var olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığının bu fiyatların düşmesi için hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü. Keven, ‘’Her ay buğday ve arpa ithalatı için kararlar alan Cumhurbaşkanımız gübre fiyatlarına çözüm bulmak için kılını kıpırdatmıyor. Açıklanan kuraklık desteğinde ise henüz bir gelişme yok. Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran’da açıklanan ve dekara 100 lira ödeme yapılacağı söylenen bu açıklamanın gereği yapılmadı. Açıklamadan sonra AKP’li siyasiler çarşaf çarşaf destek verilecek diye açıklamalar yapıyor. Ama bunun resmileşerek çiftçiye ödenmesi konusunda bir şey yapmıyor. Çiftçimizin sesini ne zaman duyacaksınız. Artık bıçak kemiği de geçti’’ şeklinde konuştu. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nü de uyaran Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’O koltukta çiftçi sayesinde oturuyorsunuz’’ diyerek, şunları kaydetti; ‘’Yüz binlerce çiftçimiz borçlarının faizsiz ertelenmesini bekliyor. Ancak Tarım Kredi Kooperatifleri adeta çiftçi kuruluşu olduğunu unutmuş olacak ki çiftçiye yüksek faizli erteleme yapıyor. Çiftçiye borcunu kapatmasını ve o şartla kredi verebileceğini söylüyor. Çiftçinin ürünü çıksa zaten borcunu öder. Bu insanlar borcu olduğu için kooperatife gidiyor. O koltuklarda çiftçinin alın teri sayesinde oturan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü çiftçiyi eli boş çeviriyor. Bu devran elbet dönecek. O 5-6 maaşlı koltukları terk etmenize az kaldı.’’