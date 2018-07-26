Keven, dernek yöneticilerini ağırladı

Keven, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ise Yozgat’ta tarıma yönelik yaptığı ziyaretlerinde dile getirilen sorunları gündeme taşıdı. Keven, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 80 yıldır bölge çiftçisine hizmet verdiğini, kurumun asli görevini bırakıp, çiftçileri özel şirketlerin insafına terk ettiğini ileri sürdü. TMO'nun Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde bu yıl ürün alımını durdurduğunu kaydeden Keven, üreticinin, söz konusu ilçelerde özel bir şirkete yönlendirildiğini anlattı. Keven, "Kent merkezi ve bazı ilçelerinde TMO alımlarını sürdürürken bu iki ilçemizde neden alım yapılmamaktadır. Çiftçimiz neden mağdur edilmektedir? 80 yıldır bölge çiftçisine hizmet veren TMO neden asli görevini bırakmış, çiftçilerimizi özel şirketlerin insafına terk etmiştir" diye konuştu.

Keven, bölge çiftçisinin ürettiği arpa, buğday, nohut ve yeşil mercimek gibi ürünlerde açıklanan taban fiyatlarının TMO'nun alımı durdurmasıyla düştüğünü ve üreticinin bu durum karşısında zarar ettiğini savundu. Keven, "Taban fiyatlarının makam koltuklarında belirlendiği bu sistemde çiftçi kar edemez. Zaten yüksek enflasyon ve maliyetlerin artışından dolayı zarar eden, yoksullaşan ve alım gücü düşen çiftçimiz bir de bu fiyat politikasından dolayı zarar ettirilmiştir. Çiftçinin kara gün dostu olan TMO'nun işlevsizleştirilmesine, özelleştirme furyasının TMO'yu da vurmasına izin vermeyelim" diye konuştu.