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Keven'den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, gazetemizi ziyaret etti, yeni yayın hayatında başarı dileğinde bulundu. Keven, yerel basının sorunları hakkında kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda gerekli çalışmayı yapacağını, gündeme taşıyacağını söyledi.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:44
Keven'den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven,  partisinin bazı yöneticileriyle birlikte gazetemiz bürosunu ziyaret ederek, yeni yayın dönemi için başarı dileğinde bulundu, yerel basının sorunları konusunda bilgiler aldı. 
İleri gazetesi yönetiminde yapılan değişiklik ile gatemizin yeni sahibi Alparslan Akyüz ve Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit'e hayırlı olsun dileğini ileten Yozgat Milletvekili Ali Keven, İleri gazetesinin Web tekniği ile renkli basılıp, Yozgat'ın tüm ilçelerinde bayilerde satışa sunulmasının önemine değinerek, ''Bu sayede Yozgat'ın tüm ilçeleri birbirinden haberdar olacak, çalışmaları, gelişmeleri takip etme imkanı bulacaklardır. İleri gazetesinin bu yeni atılımı Yozgat adına sevindirici, olumlu bir gelişme olarak görüyorum'' dedi.
Yozgat Milletvekili Ali Keven, yerel basının sorunları hakkında da bilgiler aldı. Keven, Cumhurbaşkanlığı kararnemesi ile kamu kurum ve kururuluşları ile belediyelerin yerel gazetelere aboneliklerinin sonlandırılması, özel ilan ve reklam verememesi gibi konuların Anadolu Basınına vurulan büyük bir darbe olduğunu kaydetti. Keven, ''Bu konuyu Ankara'da ben ve arkadaşlarımız gündeme getirmeye devam edeceğiz. Gerekli girişimlerde bulunup, sorunu çözmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı. 

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