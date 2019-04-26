Keven'den Yılmaz'a ziyaret

Keven, Yılmaz'a belediye başkanlığının hayırlı olmasını dileyerek, görevinde başarı diledi.

31 Mart seçimlerinden Yılmaz'ın, üstün bir başarı göstererek Yerköy Belediye Başkanı seçildiğini belirten Keven, "İnanıyoruz ki belediye seçimlerinde gösterdiği başarıyı çalışmalarında da gösterecektir. İnanıyoruz ki Yerköy, kazanan, göç veren değil göç alan bir ilçe olacak. Bizler her zaman Başkan Ferhat Yılmaz’ın yanında olup, çalışmalarında destek olacağız." dedi.

Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı Keven'e ve beraberindeki CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP İlçe Başkanı Erdem Koyunbaşoğlu'na teşekkür etti.