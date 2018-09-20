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Kervan Yozgat’taydı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "İyilik Kervanı Yollarda" sloganıyla çıktıkları ülke turunda Yozgat'a geldi. Partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını kapsamlı değerlendirdiklerini söyledi. Ümit Özdağ’ın ilk durağı Yerköy ilçesi oldu.

Kervan Yozgat’taydı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "İyilik Kervanı Yollarda" sloganıyla çıktıkları ülke turunda Yozgat'a geldi. Partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını kapsamlı değerlendirdiklerini söyledi. Ümit Özdağ’ın ilk durağı Yerköy ilçesi oldu.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kervan Yozgat’taydı

Özdağ, Yerköy’de bazı sivil toplum kuruluşlarını ve ilçe şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra Yozgat’a gelen Özdağ’a partisinin milletvekilleri ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi, eski Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel de eşlik etti. İYİ Parti Yozgat İl Başkanvekili Seyfi Bayrak, Özdağ’ın Yozgatlı vatandaşlara buluşmak ve Yozgat’ın sorun ve dertlerini yerinde tespit etmek amacıyla ilimize geldiğini bildirdi. İl Başkanlığında konuşan Ümit Özdağ, teşkilatlarıyla bir araya geldiklerini, sivil toplum kuruluşu ve halk ile temas ederek kapsamlı çalışma yaptıklarını anlattı. Özdağ, bu kapsamda Sorgun ilçesini de ziyaret edeceğini aktardı. Türkiye’nin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları dile getiren Özdağ, daha sonra partilileriyle birlikte basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
GAZETEMİZE ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın konuğu olan Özdağ, Anadolu basınının içinde bulunduğu durum hakkında bilgi aldı. ozgat’ın temel mesele ve sorunlarını da dinleyen Özdağ, yerel seçimlerde Yozgat’ta başarıyı hedefleyerek çalışacaklarını ve iddialarını ortaya koyacaklarını söyledi.

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