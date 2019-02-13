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Kermese ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir Polisevi’nde şehit ve gazi yakınları için düzenlenen kermese katıldı.

Kermese ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili ve MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir Polisevi’nde şehit ve gazi yakınları için düzenlenen kermese katıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Kermese ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Başkan Adayı Erdemir, Polisevi’ndeki kermese katılarak emniyet mensupları ve kermesi tertipleyen polis eşleriyle bir araya geldiler.
MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Erdemir, şehit ve gazilere ve onların yakınlarına ömür boyu vefa borcunun ödenemeyeceğini belirterek, kermesi tertipleyenlere teşekkür etti.

Son Güncelleme: 12.02.2019 17:28
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