Kermese ziyaret

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Başkan Adayı Erdemir, Polisevi’ndeki kermese katılarak emniyet mensupları ve kermesi tertipleyen polis eşleriyle bir araya geldiler.

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Erdemir, şehit ve gazilere ve onların yakınlarına ömür boyu vefa borcunun ödenemeyeceğini belirterek, kermesi tertipleyenlere teşekkür etti.