Kenevir operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezine bağlı Kuyumcu Köyünde ikamet eden A.Y isimli şahsın evinde arama yaptı. Jandarma ekipleri ilgili şahsın yasadışı kenevir bitkisi ektiği duyumu üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı ile, A.Y’nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde, şüphelinin evinin bahçesinde, toplam 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan A.Y isimli şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.