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Kazım Arslan halkla buluşuyor

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, mahalle toplantılarında halkla buluşuyor.

Kazım Arslan halkla buluşuyor

YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan adayı Kazım Arslan, mahalle toplantılarında halkla buluşuyor.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Kazım Arslan halkla buluşuyor

Başkan Kazım Arslan önceki gün Şeyh Osman Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yozgat’a hizmet için yola çıktığını belirten Arslan, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Yozgatlı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yola çıktığını aktaran Başkan Arslan, Yozgat’a olan vefa borcunu yaptığı hizmetlerle ödemeye çalıştığını belirtti. Projelerinin Yozgat’a vizyon kattığını ve kenti değiştirdiğini hatırlatan Arslan, hizmetlerin devamı için Yozgat halkının kendi iradesini de ortaya koyduğunu görmekten memnuniyet duyduğunun altını çizdi.
 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan
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