Kazım Arslan halkla buluşuyor

Başkan Kazım Arslan önceki gün Şeyh Osman Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yozgat’a hizmet için yola çıktığını belirten Arslan, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Yozgatlı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yola çıktığını aktaran Başkan Arslan, Yozgat’a olan vefa borcunu yaptığı hizmetlerle ödemeye çalıştığını belirtti. Projelerinin Yozgat’a vizyon kattığını ve kenti değiştirdiğini hatırlatan Arslan, hizmetlerin devamı için Yozgat halkının kendi iradesini de ortaya koyduğunu görmekten memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

