Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101646
ALTIN
222.145
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7933
EURO
5.9559
Flaş Haber
KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!
Kapat

KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 2019 yerel seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladı...

KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 2019 yerel seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladı...

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
1287 Okunma
KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Yozgatlı Hemşehrilerim 
Yerel seçimlerin Yozgatımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 5 senedir karınca kararınca ve elimden geldiğince belediye başkanı olarak şehrimize hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bunun takdiri sizlerindir.
Bana sizlere hizmet etme ve eserler bırakma imkanı nasip eden Cenab-ı  Hakk’a şükürler ediyorum.
Ayrıca yine bu görevi yapmama, sizlere hizmet etmeme sebep olan ve hep desteklerini arkamda hissettiğim çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 
Yine aynı şekilde Ak Parti Genel Merkez ve Yozgat teşkilatlarına da teşekkürü borç biliyorum. 
Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır.
Geldiğimiz noktada ve aday gösterilmeme rağmen geçen yaklaşık 3 aylık süre içerisinde Yozgat halkının şahsıma göstermiş olduğu takdir ve teveccühün her türlü makamın üzerinde olduğunun da şuurundayım.
Yine geldiğimiz noktada Yozgatlı hemşehrilerimizin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim. 
Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ediyorum.
Allah Yar ve yardımcımız olsun, hakkımızda hayırlı olanı nasip kılsın.

Dr. Kazım Arslan

Son Güncelleme: 13.02.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
Dr Kazım ArslanKazım ArslanBelediye BaşkanlığıYozgat BelediyeArslanKazımYozgat
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
KyS 2019-02-13 14:53:04

fotoğrafta ak parti rozeti var :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Arslan netleşmedi
Arslan netleşmedi
Kermese ziyaret
Kermese ziyaret
İşçilerle buluştu
İşçilerle buluştu
Rakiplere ziyaret
Rakiplere ziyaret
Yerköy’e elli proje
Yerköy’e elli proje
Adaylar hediyeleşti
Adaylar hediyeleşti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim