Kazanan Yozgat olsun

DP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe, Yozgat halkının sandıkta vereceği karar ile şehir için yeni bir dönemi başlatacağını söyledi.

Yozgat halkının Yozgat’a hizmet edecek adayı seçmesi gerektiğini belirten Efe, “Yeni bir seçim sistemiyle seçimlere giriyoruz. İttifakların olduğu bir seçim yapılacak. Dolayısıyla artık geçmişteki gibi kazananın belli ve farkla kazandığı bir süreç geride kaldı” dedi.

Yozgat’ta Abdullah Doğan ile seçim yarışına katıldıklarını ifade eden Efe, “Adayımız projeleriyle, akademisyen kimliğiyle ve Yozgat için ortaya koyduğu vizyon ile bu göreve layık bir isimdir. Yozgat halkının teveccühüyle Yozgat’a hak ettiği hizmetleri getirecektir” şeklinde konuştu.