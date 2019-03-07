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Kazanan Yozgat olacak

BAĞIMSIZ Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgatlıların desteğiyle 31 Mart gecesi kazananın Yozgat olacağını belirtti.

Kazanan Yozgat olacak

BAĞIMSIZ Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, Yozgatlıların desteğiyle 31 Mart gecesi kazananın Yozgat olacağını belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Kazanan Yozgat olacak

Bağımsız Aday Kazım Arslan, Yozgat halkının kendisine duyduğu güven ve sevgiyle zafere ulaşacağını ifade etti. Bağımsız Aday Arslan belediye çalışmalarına yönelik yapılan boş eleştirilere de en iyi cevabı halkın verdiğini vurguladı. Yozgat’ta en şeffaf belediyecilik dönemini 5 yılda hayata geçirdiklerini aktaran Arslan, hizmet üretilen yerde hiç kimsenin başka şeyler bulamayacağını, Yozgat Belediyesi’nin tüm şeffaflığıyla ortada olduğunu anlattı. Yozgat halkının artık baskılara boyun eğmediğini ve iradesine sahip çıktığını vurgulayan Arslan, “İnanıyorum ki bu haklı dava başarıya ulaşacak ve zafer kazanacaktır” diye konuştu.

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