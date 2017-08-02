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Kaynağını sordu

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda gündeme gelen ek bütçe talebine MHP grubundan itiraz geldi.

Kaynağını sordu

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda gündeme gelen ek bütçe talebine MHP grubundan itiraz geldi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10
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Kaynağını sordu

MHP İl Genel Meclisi Üyesi ve MHP Grubu Sözcüsü Ümit Şahbaz ek bütçe için bahsi geçen kaynakların nereden temin edileceğinin kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarılmasını talep etti.
İl Genel Meclisi’nin Ağustos oturumunda Gülyayla ve Bişek köylerine 6 kilometre asfalt yol yapımı ve kilitli parke yapılması için 2 milyon TL, Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin katkı payının karşılanması ve diğer yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 2 milyon 500 bin TL olmak üzere 4 milyon 500 bin TL’lik ek bütçe ödeneğine ihtiyaç duyulduğu gündeme getirildi.
Bu kapsamda 4 milyon 500 bin TL’lik ek bütçe yapılması talebi meclis gündemine getirildi.
MHP’li üye Ümit Şahbaz ise yapılacak ek bütçe için bahsi geçen kaynağın nereden temin edileceğinin açıklanmasını talep etti.
Ümit Şahbaz, “Yozgat için yapılacak bir yatırım bizi memnun eder. Ancak kaynak nereden geliyor? Bunu nereden sağlıyoruz bunun açıklamasını yapın ki herkes bilsin. Sonra da birileri çıkıp ‘bu kaynağı biz sağladık’ türünden açıklamalar yapmasın” diye konuştu.
İl Genel Meclisi Başkanvekili Halil İbrahim Coşkun ise konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesinin doğru olacağını ve komisyon üyesi olan Ümit Şahbaz’ında komisyon üyesi olarak itiraz ettiği ve öğrenmek istediği tüm bilgilere erişebileceğini söyledi.
Halil İbrahim Coşkun, “Komisyonumuz çalışmasını da Cuma gününe kadar tamamlarsa, basın mensuplarımıza da meclis oturumunda bilgi sunmuş oluruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan oylamayla gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.
 

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