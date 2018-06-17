Kayalar, geleneği bozmadı

Eski Bakan Lütfullah Kayalar, Yozgat Valiliği’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada il protokolü, siyasetçiler ve hemşerileriyle bayramlaşan Bakan Kayalar, hemşerisi Bakan Bozdağ ile de kucaklaştı.

Seçim dönemleri dışında da her fırsatta Yozgat ve Yozgatlıları çeşitli zamanlarda ziyaret eden Lütfullah Kayalar, seçimlerde tüm aday ve siyasi partilere başarı temennisinde bulundu.

Eski Bakan Kayalar, daha sonra baba ocağı Akdağmadeni ilçesine hareket ederek burada da akraba ve hemşerileriyle bayramlaştı.



