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Karslıoğlu başvuru yaptı

YOZGAT’ta 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi CHP’nin Yozgat’taki emektar isimlerinden Özgür Karslıoğlu CHP Genel Merkezine milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Karslıoğlu başvuru yaptı

YOZGAT’ta 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesi CHP’nin Yozgat’taki emektar isimlerinden Özgür Karslıoğlu CHP Genel Merkezine milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Karslıoğlu başvuru yaptı

Seçimler öncesi CHP’de çalışmalarını süratlendirdi, Yozgat’ta 24 Haziran seçimlerinde başarı elde etmek isteyen CHP, aday adaylığı çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda uzun yıllar CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten, Yozgat’ta partinin emektar isimleri arasında yer alan Özgür Karslıoğlu, CHP Genel Merkezinde resmi müracaatını gerçekleştirdi.
Özgür Karslıoğlu, CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Yozgat’ta başarı elde etmek için gece gündüz çalışacağını belirtti. CHP kadrolarının hizmete ve çağ atlamaya susamış Yozgat’a hizmet etmek için hazır ve göreve talip olduğunu söyleyen Karslıoğlu, “Resmi müracaatımızı yaptık. Yarışa başka arkadaşlarımızda dahil olacak. CHP’li siyasetçilerin ortak amacı Türkiye ve Yozgat’ı normalleştirmek, hizmet ve kalkınmayla buluşturmaktır” dedi.

Son Güncelleme: 08.05.2018 19:26
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