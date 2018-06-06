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Karslıoğlu Akdağmadeni’nde

CHP Yozgat Milletvekili Adayı Özgür Karslıoğlu, 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği seçimleri için yaptığı çalışmalarını Akdağmadeni ilçesinde sürdürdü.

Karslıoğlu Akdağmadeni’nde

CHP Yozgat Milletvekili Adayı Özgür Karslıoğlu, 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği seçimleri için yaptığı çalışmalarını Akdağmadeni ilçesinde sürdürdü.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Karslıoğlu Akdağmadeni’nde

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte Akdağmadeni'nde İlçe başkanlığı sandık görevlileri ve partililer ile beraber iftar programına katılan Özgür Karslıoğlu, partilileri ile seçim hakkında sohbet etti. Karslıoğlu, ‘’Akdağmadeni’nden aday olarak başladığım bu yolda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili arkadaşlarımızla beraber Akdağmadeni ve Yozgat’ımıza sahip çıkacağımızı belirttik. Güç Akdağmadeni'nde Güç Yozgat’ta’’ dedi.
CHP, Çayıralan ilçesinde de seçim karargahı açılışı yaptı. Milletvekili adayları Ali Keven ve arkadaşları esnafı gezdi.

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