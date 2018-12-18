Karşılığını alamadık

MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, insanları ayırmadan ve nifak sokmadan Yozgat insanına hizmet verilmesi gerektiğini belirterek “Biz geçmişte hep böyle yaptık, bunu Yozgatlılar çok iyi biliyor” dedi.

MHP adayı Erdemir yol, park, su ve kanalizasyon gibi hizmetlerin belediyenin asli görevi olduğunu belirterek “Bunlar en kolay işler bize sosyal belediyecilik lazım. Bize şehrin ekonomisine, gelişimine, üniversitenin büyümesine yardımcı projeler lazım” diye konuştu.

Mehmet Erdemir, AK Parti’ye gönül veren Yozgatlıların artık Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’i de istemediğini savunarak, “Artık bir değişim gerekiyor. Yozgat Belediyesini Milliyetçi Hareket Partisinin alması ile birlikte Yozgat’a bahar gelecek. Artık AK Parti seçmeninin de bıktığı, usandığı, hiçbir yarasına derman olmadığı Sayın Bekir Bozdağ’dan da, Sayın Yusuf Başer’den de kurtulmak istiyor. Açık ve net. Bunu bizden AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimiz istiyor. İnşallah Yozgat Belediyesi’ni MHP kazandığı takdirde bu iki ismin de siyasetine nokta vurulacak” ifadelerini kullandı.