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Karış karış geziyor

YOZGAT MHP  Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgat’ı karış karış gezerek seçmenle buluşuyor.

Karış karış geziyor

YOZGAT MHP  Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgat’ı karış karış gezerek seçmenle buluşuyor.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Karış karış geziyor

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Erdemir, Yozgat’ın bütün mahalle ve sokaklarını gezerek seçmenle buluşmaya devam ediyor. Uzun yıllar Belediye Başkanlığı yapmanın verdiği avantajı değerlendiren Erdemir, birçok mahalle ve sokağa yürüyerek gidiyor ve ziyaretler gerçekleştiriyor. Mehmet Erdemir, birçok hanede kimlerin yaşadığını bildiğini belirterek, vatandaşın ayağına kadar giderek oy istiyor. Yozgat halkıyla belediyeyi yeniden barıştıracağını da söyleyen Erdemir, “Yozgat Belediyesi herkesin belediyesi olacak. Hiç kimse ötekileştirilmeyecek, dışlanmayacak” diye konuştu.

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