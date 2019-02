Kardeşçe kucaklaşmalıyız

Milletvekili Ali Keven Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nda hemşerileriyle bir araya geldi. Yozgatlı vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Ali Keven, Yozgatlıların her yerde, her zaman kardeşçe kucaklaşması gerektiğini vurguladı. Yozgat’ın göç sorunu yaşadığı için nüfusunun eridiğini, Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde çok sayıda Yozgatlının bulunduğunu hatırlatan Keven, “Bize düşen Yozgat’ımızın göç sorununu önlemek, ayrışmadan bölünmeden kardeşçe, Yozgatlı olarak kucaklaşmaktır” dedi.

Yozgatlılarla uzun süre sohbet eden Keven, TBMM’nin kapısını her zaman tüm Yozgatlılara açık tuttuğunu da bildirerek, Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve dernek başkanları ile yönetim kurulu üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür etti.