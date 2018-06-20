Karargahlar konuşuyor: MHP

YOZGAT’ta 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, seçimlerin kilit partisi MHP’nin seçim karargahında, MHP’li seçmenin görüşlerini derledik. Cumhur ittifakı ile siyasi dengeleri değiştiren MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklerken milletvekilliği seçimlerinde kendi aday ve kendi logosuyla seçimlere katılıyor. Yapılacak seçimler öncesi düşüncesi, tavrı ve kararı en çok merak edilen ülkücü seçmen, MHP’nin Yozgat seçim karargahında düşüncesini “Derdimiz millet, sevdamız devlet” diyerek izah ediyor. MHP’li seçmen ülkenin geleceği için ittifak içerisinde yer aldıklarını ve bunu normal karşıladıklarını belirtiyor. Karargahta çay yudumlayan bozkurtlar “Yeni yetişen neslin bekası için, Türkiye’yi parçalamak isteyip, bir araya gelen teröristlerin karşısında duruyoruz” yorumunu yaptılar. AK Partililerin tavır ve düşüncelerini önemsemediklerini vurgulayan Mahmut Şahin adlı ülkücü “Onlar isterse bizi kessin, assın, karalasın, istemesin. Biz biriz, Cumhurbaşkanının yanındayız, kazanmasak da yanındayız” diye konuştu.

Mecliste güçlü bir MHP’nin şart olduğunu vurgulayan ülkücüler “Bekir Bozdağ bizi yanlış görse de, istemese de biz bu yola devam edeceğiz. AK Partililer ile biz kardeşiz, aynı bayrağın altında yaşıyoruz” diyerek görüşlerini paylaştı.

Ülkücüler parlamentoda güçlü bir MHP’nin şart olduğunun altını çiziyorlar. MHP’nin olmadığı bir mecliste Türkiye’nin buhranlar yaşayacağını savunan MHP’li seçmen ismini vermek istemeyerek “MHP’siz memlekette çatı çöker, vekiller hep dağılır. Onlardan 400 tane vekil olacağına MHP’den 100 tane olsa yeter. Biz 33 vekil ile teröristleri öttürdük” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta seçim sonuçlarıyla alakalı yorum yapmaktan kaçınan MHP’liler “Biz Başbuğ’un izinden gidiyoruz” hatırlatmasını yaptılar.

MHP’nin genç kuşak seçmenlerinden Ömer Daşdemir de milli duygularla hareket ettiğini belirtti. Ülkücü gençlerin Cumhur ittifakını hangi gerekçeyle destekledikleri sorusuna cevap veren genç ülkücü Daşdemir, “Devlet için, Başbuğ için, Cumhurbaşkanı için, şehitler için destekliyoruz. Gençler ölmesin, vatan bölünmesin. Ne Mutlu Türk’üm diyene” sözleriyle cevap verdi.

Yarın:İYİ Parti seçim karargahı yansımaları

Haber:Mustafa TEKER