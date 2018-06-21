Karargahlar konuşuyor: İYİ Parti

YOZGAT’ta 24 Haziran seçimlerine sayılı gün kaldı. Kalan kısa sürede diğer siyasi partiler gibi İYİ Parti de saha çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan İYİ Parti’ye gönül veren ve sempati duyan vatandaşlar da partinin seçim karargahında bir araya gelerek seçimleri ve ülke gündemini değerlendiriyorlar. İYİ Parti seçim karargahında ziyaret ettiğimiz partililere, karargahta insan sayısının neden az olduğunu sorduğumda, bir partili şöyle cevap veriyor: “Şimdi karargahta oturacak zaman mıdır, tüm arkadaşlarımız sahada adaylarımızla seçim çalışmasına katılıyor. Bizim diğer partiler gibi imkanlarımız da yok. Dolayısıyla gönüllülük esasıyla sahada çalışıyorlar.’’ İYİ Partili seçmen, yeni seçim sisteminden en fazla mutlu olan kesim diyebiliriz. Çünkü İYİ Partililer, Yozgat’taki mevcut matematiksel tabloya göre, İYİ Parti’nin daha yarışın başında bir milletvekilini garantilediğini söylüyorlar. İsmini vermek istemeyen bir partili ise “Bize karşı ciddi ve büyük bir baskı var. Burada otururken bile bazı insanlar çekiniyorlar” yorumunu yaparken bazı partililer de fotoğraf karesine girmek istemedi. Ulusal medyanın kendilerine büyük bir ambargo uyguladığını savunan İYİ Partililer, yerel medyada da bazı yayın kuruluşlarının İYİ Parti’yi yok saydığını iddia ediyorlar.

İYİ Partili seçmen, Yozgat’ta suskun duran bir seçmen kitlesinin varlığına işaret ederek, başta AK Parti ve MHP’nin bu kitleyi görmediğini veya görmezden geldiğine dikkat çekti. Suskun seçmenle ilgili bir partili ise şu yorumu yaptı:

“İşte o suskun kitle 24 Haziran’da sürpriz yapacak. Değişim isteyenler susuyor, mevcut iktidarı istemeyenler susuyor. Konuşanlar sadece mevcut iktidardan yana olanlar” diyerek görüşlerini dile getiriyor.

İYİ Parti karargahında birçoğu ülkücü olan ve geçmişte MHP çatısı altında bulunan isimler ise, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı şu değerlendirmeyi yapıyor: “Ülkücü seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermez. Ülkücü seçmen Muharrem İnce’ye de oy vermez. Ülkücü seçmen yıllardır ülkücü bir Cumhurbaşkanı Adayı arıyordu, nihayet Meral Akşener ortaya çıktı. Biz birçok ülkücünün vekillikte MHP’ye oy verse bile, Cumhurbaşkanlığında Erdoğan ve İnce’yi tercih etmeyeceğini düşünüyoruz”.

Yozgat’ta alacağı oy miktarı merak edilen, seçimlerin sürpriz yapabilecek kilit partisi konumunda olan İYİ Parti’ye 24 Haziran’da ne kadar destek verileceğini hep birlikte sandıkta göreceğiz.

Yarın:CHP seçim karargahı yansımaları.

Haber:Mustafa TEKER