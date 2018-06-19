Karargahlar konuşuyor: AK Parti

Yozgat’ta seçim karargahı açarak partililer ve seçmenle irtibat sağlayan partilerin karargahlarından yansıyanları derleyerek, okuyucuya sunuyoruz. Daha önce ‘Vatandaş Seçimi Konuşuyor’ adlı sokak röportajlarıyla sokaktaki seçmenin düşüncelerini yansıtan muhabirimiz Mustafa Teker, bu kez karargahlarda konuşulanları aktarıyor. Yozgat’ta AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçim karargahı açarak vatandaşla buluşan siyasi partiler oldu. Ramazan ayının sonlanmasıyla birlikte, seçim karargahlarındaki hareketlilik de artış gösterdi. İlk olarak AK Parti seçim karargahındaki AK Partili seçmenle söyleşi yaptık. Seçim karargahlarındaki seçmenin özelliği, partide resmi bir görevi olmayan ancak partiye veya parti liderine sempati duyan, parti politikalarını benimseyen ve partiye oy verecek seçmen olması. AK Parti seçim karargahında önceki yıllara nazaran, bu kez vatandaşın büyük bölümü konuşmamayı tercih etti.Yaptığımız söyleşide AK Partili seçmenin birçoğu aynı husus ve düşünceleri dile getirdi. AK Parti seçmeni Türkiye’de herkesin sempatisini ve sevgisini almış, siyasetçi kimliğini aşarak ‘lider’ vasfını kazanmayı başarmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini söylüyor.

AK Partili seçmen, Türkiye’ye yeni ufuklar açan ve memleketi yeniden imar eden Erdoğan’ın, seçimi kaybetmesi durumunda, Türkiye’nin eski karanlık günlerine döneceği endişesini dile getiriyor. Parlamento seçimlerini de hayati gören AK Partili seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü projeler ve radikal kararlar alabilmesi için, parlamentoda da güçlü olması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bundan dolayı, AK Parti’nin parlamentoda da sandalye sayısı bakımından güçlü olmasının şart olduğunun altını çizerek, yeni sistemde meclisin önemine vurgu yapıyorlar. AK Parti Milletvekili adaylarından beklentileri olduğunu da ifade eden AK Partili seçmen, Yozgat’ın işsizlik ve göç gibi temel problemlerinin çözümünü istiyor. AK Parti seçmeni, Yozgat’ta seçim sonuçlarının 1 Kasım’daki gibi 4-0 olabileceğini, bu hedefin hayalcilikten ziyade, geçmişte kırılan rekorun tekrarı olarak niteliyorlar.

Yarın:MHP seçim karargahının yansımaları.

Haber: Mustafa TEKER