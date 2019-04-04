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Karadavut veda etti

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut,  ‘Beş yıl boyunca canımdan aziz bildiğim vatanıma, ata toprağıma hizmet etmeyi Rabbim nasip etti. Sonrasında da Türk Demokrasisinin şenliği olan bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte gerek duasıyla, gerek desteğiyle yanımda olan, olmayan değerli Yenifakılı Halkına teşekkür ederim’ diyerek veda etti.

Karadavut veda etti

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut,  ‘Beş yıl boyunca canımdan aziz bildiğim vatanıma, ata toprağıma hizmet etmeyi Rabbim nasip etti. Sonrasında da Türk Demokrasisinin şenliği olan bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte gerek duasıyla, gerek desteğiyle yanımda olan, olmayan değerli Yenifakılı Halkına teşekkür ederim’ diyerek veda etti.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Karadavut veda etti

Karadavut, veda mesajını sosyal medya hesabından yayınladı. Karadavut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e teşekkür etti. Karadavut, ‘Gayemiz bu değerli topraklara Rabbimin izniyle hizmete vesile olmaktı. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımla, belediye personelimle, dava arkadaşlarımla ve halkımızla bu gayenin etrafında kenetlenip başarılı bir dönem geçirdik. Rabbim hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Yeni dönemde seçilen hemşerilerimden Yenifakılı'nın hiç bir kazanımından taviz vermeden ve ilçemizin gelişme trendini yükselterek hizmet etmesini diler, tüm hemşerilerimden helallik dilerim’’ dedi. 

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