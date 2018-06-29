Kapıları aşındıracağım

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını yıllardır siyasi kimliğiyle yakından takip ettiğini hatırlatarak, “Mecliste takipçisi olacağım, Yozgat için çalışacağım” dedi.

Ali Keven, SHP İl Başkanlığı, 13 sene CHP İl Başkanlığı görevi ve üç kere de milletvekili adaylığı yaptığını belirtti. Siyasetin kendisi için yaşam biçimi olduğunu aktaran Keven, “Siyaseti sorunları çözme ve hizmet etme aracı olarak gördüm, görmeye devam ediyorum” diye konuştu.

Yozgat çiftçisinin zor durumda olduğuna dikkat çeken Keven, “Şekerpancarı, bakliyat ve hububat üretiminde söz sahibi bir şehirdir Yozgat. Bu noktada çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükselişiyle ürün fiyatlarının yükselişinin aynı olmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Ali Keven, Yozgat’ın termal turizm kenti olabileceğini, Yozgat’ta jeotermal yatırım bölgeleri oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı. Keven, her sektörde kalkınma ve gelişmenin şart olduğunu anlatarak “Kadın kooperatiflerini ilçelerimizde yaygınlaştırarak kadınlarımızın evlerinde veya atölyelerinde üreteceği ürünleri kooperatif aracılığı ile satışını kurumsal şekilde gerçekleştirip, kadın emeğini değerlendirerek, ülke ekonomisine ve aile ekonomisine katılımlarına yönelik çalışmalar yapılmalı. Bunun için Bahadın Belediyemizin bu konuda ki örnek çalışmaları incelenmeli ve tüm ilçelere yayılmalı” ifadelerini kullandı.