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KAPALI OTURUMDA  KONUŞTULAR

YozgaYOZGAT İl Genel Meclisi’nde asfalt yol yapımı ile ilgili çalışmalar için alınması düşünülen kredi konusu tartışmalara neden oldu. İl Genel Meclisi Üyeleri, basın mensuplarının dışarıya çıkartılmasının ardından kredi ve yol konusunu görüştü

KAPALI OTURUMDA  KONUŞTULAR

YozgaYOZGAT İl Genel Meclisi’nde asfalt yol yapımı ile ilgili çalışmalar için alınması düşünülen kredi konusu tartışmalara neden oldu. İl Genel Meclisi Üyeleri, basın mensuplarının dışarıya çıkartılmasının ardından kredi ve yol konusunu görüştü

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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KAPALI OTURUMDA  KONUŞTULAR

Toplantının gündem dışı dilek ve temenniler bölümünde,  basın mensupları dışarı çıkartılıp, konu içeriğinin kamuoyuna yansımasının önüne geçildi. İl Genel Meclisi’nde yol standartlarını iyileştirmek, asfalt yol yapım çalışmalarını yürütmek amacıyla, İller Bankası’ndan 25 milyon liralık kredi kullanımıyla ilgili hazırlanan rapor okundu. MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Ümit Şahbaz, söz alarak söz konusu para ile hangi köy grup yollarının onarılacağını bilmediklerini söyledi. Şahbaz, “Konuyu Sayın Vali ile görüştüm, o da bu çalışmayı encümenin hazırladığını söyledi. Encümen ise biz hazırlamadık diyor. Ayrıca sayın bakan da konuyu bilmiyormuş. İçeriğini net bilmediğimiz konuda bizden yetki isteniyor” diye konuştu.
Meclis Başkanı Halil Şahbaz ise, onarılacak ve yapımı tamamlanacak köy grup yollarının nüfus yoğunluğu, güzergahtaki trafik yoğunluğu, yolu kullanan araç sayısı ile il geneline sağlayacağı yararın göz önüne alındığını, çalışmaların buna göre yürütüleceğini ifade etti. Bazı meclis üyeleri de söz alarak Özel İdare’nin kendilerine bilgilendirme yapmadığını ileri sürdü. Bazı üyeler de ‘Sadece üç grup yolu güzergahından birisini seçmemiz istendi’ ifadelerini kullandı. Yapılan oylama neticesinde 23 üye kabul oyu verirken, 8 üye ret oyu verdi. Toplantının gündem dışı dilek ve temenniler bölümünde, üyeler konuyu tartışmaya devam etti. Bu sırada İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, basın mensuplarından toplantıdan ayrılmalarını talep etti. Basın mensupları yasa gereği halka ve basına açık olan toplantıyı terk etmek zorunda bırakıldı. 25 milyon lira paranın hangi amaçla, ne için harcanacağı konusu da kapalı kapılar ardında kaldı. 

 

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