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Kandili kutladı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Mevlid Kandili dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Yozgat halkının kandilini kutladı.

Kandili kutladı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Mevlid Kandili dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Yozgat halkının kandilini kutladı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:42
Kandili kutladı

Başkan Altan, yaptığı açıklamada, Mevlid Kandilinin önemine değinerek şunları kaydetti: “Kâinatın Efendisi, son peygamber, yaratılmışların en hayırlısı, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinde O’nu bir kez daha büyük bir sevgi ve heyecanla anacağız. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Zira Sevgili Peygamberimizin dünyaya geldiği dönemde, dünyanın her tarafını zulüm bulutları kaplamış, huzur, asayiş ve emniyet kalmamış, İnsanlık her türlü değer ölçülerini yitirmiş ve yollarını şaşırmıştı. Küfür ve haksızlık gönülleri karartmış ve Allah’a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, iyilik ve güzellik adına ne varsa terk edilmişti. Kadınlar esir muamelesi görüyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Peygamber Efendimiz böyle bir ortamda doğumuyla dünyayı şereflendirmiştir” diyen Altan, “İnsanlığın ıslahı ve kurtuluşu için Tevrat ve İncil’de geleceği müjdelenen ahir zaman peygamberinin gelişi beklenmekteydi. Peygamber Efendimiz böyle bir ortamda doğumuyla dünyayı şereflendirmiştir. Mevlit Kandili, Peygamber Efendimizin bütün zamanlara hitap eden ve tüm insanlığa hayat iksiri sunan evrensel mesajlarını değerlendirmemiz bakımından bizlere bir hatırlatma olmalıdır. O’nun ümmeti olarak bize düşen, O’nu her şeyden çok sevmek ve sevdirmektir. Peygamber Efendimizi sevmek ise, O’nu gereği gibi anlamak, O’nun manevi mirasına sahip çıkmak; tüm davranışlarımızda O’nun tavsiyelerine göre hareket etmek ile olur. Çünkü O, ümmetine çok düşkün, çok şefkatli ve merhametlidir. Bu vesileyle; Kutlu doğumun milletimizin birlik ve beraberliğine, güzel vatanımızın huzur ve mutluluğuna, kalplerimizin O’nun merhamet, hoşgörü, şefkat ve muhabbetiyle süslenmesine, bütün İslam âleminin huzuruna vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim.”

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