Kandil Simidi Dağıttılar

AK Parti teşkilatı önce Çapanoğlu Büyük Camiinde namaz sonrasında cemaate kandil simidi ikramında bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stantta bin 500 kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı. Kandil Simidi dağıtım standını AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da ziyaret edip, simit dağıttı. İl Başkanı Yusuf Başer, kandillerin birliğin, beraberliğin teminatı olduğunu belirterek, birlik beraberlik içerisinde dualarla tüm dünyada mazlumların da duası olması temennisinde bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Çapanoğlu Büyük Camii ve Cumhuriyet Alanı’nda kandil simidi dağıtımı yapıldığını hatırlattı, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, berat kandilinin ramazan ayının müjdecisi olduğunu, bu nedenli kandil simidi hazırlattırıp, halka dağıtmak için teşkilat olarak alanda yer aldıklarını ifade etti. •İhsan Çelikkaya•