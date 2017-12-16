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-Kaliteli adamım!

-Kaliteli adamım!

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Kaliteli adamım!

-Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, bütçe görüşmelerinde söz aldı...
AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, 2018 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerine Genel Kurul’da, Ak Parti Grubu adına söz alarak yaptığı konuşmada, ‘Ben kaliteli adamım’ diyerek, 75 bin lira değil 150 bin lira maaş aldığını söyledi.
Akgül, kürsüde konuşurken, CHP sıralarından sataşma olunca, sık sık konuşması kesildi. Kürsüden, sataşmalara yanıt vermeye çalışan Akgül, esnafa sağlanan kredileri ve yapılan destekleri anlattı.
Meclis tutanaklarına yansıyan ikili arasındaki diyalog kapsamında, CHP’li Mahmut Tanal, Akgül’ün 4 ayrı yerden 75 bin lira maaş aldığını ile sürdü.
Bunun üzerine, esnafa yönelik yapılan çalışmalarla ilgili konuşmasını kesen Akgün, ‘Ben kaliteli adamım. 150 alıyorum, ne 75'i be!’ diye karşılık verdi. CHP’li Tanal, daha öncede gündeme gelen Aydıncık ilçesinde kooperatif başkanın görevden alınmasına ilişkin iddiaları da gündeme taşıdı.

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