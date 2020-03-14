Kalbine yenik düştü

İYİ Parti Kurucu Merkez İlçe Başkanı olan, son genel kurul toplantısında ise görevi Ali Eraslan’a devreden Aniş Kutlu’nun cenaze namazı Çapanoğlu Büyük Cami’de kılındıktan sonra Taş Ocağı Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Aniş Kutlu’nun yakınları, İYİ Parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Kozan, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da katıldı. Aniş Kutlu'ya Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.