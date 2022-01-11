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KAHVALTIDA BULUŞTULAR

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları düzenlemiş olduğu sabah kahvaltısı programı ile üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

11 Ocak 2022 Salı 00:04
KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Şahin Tepesi Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Ak Parti Yozgat Gençlik Kolları yönetim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları ÜniAK birimine düzenlemiş oldukları programdan dolayı teşekkür eden AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, “ Öğrenci birimimize böyle güzel bir program düzenledikleri için teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık. Üniversite öğrencilerimiz ile bir araya gelerek Fikir alışverişinde bulunduk. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizin teminatı. Sorunlarını dinledik, Yozgat’ımız ve üniversitemiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sınav öncesi öğrencilerimize motive vermek amacıyla Gençlik Kollarımız böyle güzel bir organizasyon yapmış. Bizlerde katılarak öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilek” dedi. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ise yapmış olduğu açıklamada; “AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları  olarak üniversite öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Bu doğrultuda ÜniAK birimimizle birlikte, AK Parti Yozgat İl Başkanımız Sayın Yusuf Başer riyasetinde Bozok Üniversitesi öğrencilerimizle sabah kahvaltısında bir araya geldik. Yapılacak sınavlarda daha verimli çalışmaları açısında sınavlarına daha enerjik başlamaları için güzel bir program tertipledik. Genç kardeşlerimizi dinledik, onlarla Yozgat’ımız ve Üniversitemiz hakkında istişarelerde bulunduk.  AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları teşkilatımız adına her bir genç kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum” dedi. 

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