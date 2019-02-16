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Kadınlarla buluştu

AK Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanlığı mensuplarıyla bir araya geldi.

Kadınlarla buluştu

AK Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanlığı mensuplarıyla bir araya geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Kadınlarla buluştu

AK Parti Kadın Kolları mensuplarıyla buluşan Mehmet Ağaoğlu, kadın üyelerle seçimlerle alakalı istişareler gerçekleştirdi. Yerköy’ün yeniden inşasında kadınların aktif rol üstleneceklerine ve hedeflerin yakalanmasında büyük pay sahibi olduklarına inandıklarını söyleyen Ağaoğlu, “Katkılarından dolayı hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolculukta bizleri Rabbim muvaffak eylesin” şeklinde konuştu.

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