KADINLARIN SEÇİMİ

Bu seçimlerde sonucu belirleyecek olan seçmen kitlesi yine ev hanımları.

Yozgat nazarında durum böyle.

Onlar evlerinde sessizce ülkede olup bitenleri izliyor, gözlemliyor ve kendi çaplarında analizini bile yapıyorlar.

Ev hanımları Erdoğan’ın da, Kılıçdaroğlu’nun da, Meral Akşener’in de ne söylediğini, ne anlattığını biliyor.

Yozgat’taki kadın seçmen profili biraz eşini dinleyen türden.

Yani, oy vermeden önce eşine danışan veya evin büyük oğlunun tercihine göre karar veren bir seçmen kitlesi.

Kadınların önemini bilen AK Parti, her seçim sürecinde Kadın Kolları teşkilatıyla, Yozgat’ta kadınlara hep yoğunlaştı ve özel çalıştı.

Çünkü mutfaklardan gelen oyların fazlalığını ve önemini iyi biliyorlardı.

Bundan dolayı AK kadınlar yine mahallelere dağılmışlar ve hanım seçmenlerle görüşmeleri hızlandırmışlar.

Hanımlarla sınırlı kalmayan AK kadınlar, erkek adaylarla da temas kuruyorlar.



‘İYİLER İNANSIN’ DEDİ

Adam İYİ Parti’ye oy verecekmiş, öyle söyledi.

Bizim yazdıklarımızı da okuyor ve takip ediyormuş.

Önceki günkü yazımda İYİ Parti’nin iyi başlayamadığını, sahaya iyi inemediğini söylemiştim.

Bunu okuyan söz konusu vatandaş İYİ Parti’ye mesaj yolladı.

Akşener’e sempati duyduğu için oy vereceğini belirtirken, ismini ifşa etmememi de rica etti.

İYİ Parti’ye mesaj yollayan abimiz: “Söyle onlara biraz inansınlar, kendilerine güvensinler. Akşener’e oy verecek suskun seçmen var. Hezimete uğramış gibi gezmesinler ortada” dedi.

Ben de kendilerine “Sen neden söylemiyorsun, git partiyi ziyaret et, bunları da söyle” dedim.

O da cevaben: “Türkiye farklı ülkedir, sen beni anlamıyorsun. Oy vereceğim ama partilere falan uğramam. Ne olur, ne olmaz uzak dururum partilerden. Ben, sen yazıyorsun diye sana söyledim” diye konuştu.

Ben de söylediklerini buradan aynen aktardım.

İYİ Partililer rehavete kapılmayacakmışsınız, hezimete uğramış gibi gezmeyecekmişsiniz, kendinize güvenecekmişsiniz, bu güveni de seçmene ve sokağa yansıtacakmışsınız.

Öyle dedi seçmen…

HEDİYE SÜRECİ BAŞLAMIŞ

Amcalar, teyzeler, yengeler, halalar…

Siyasi partilerin hediye dağıtma etkinlikleri duyduğuma göre başlamış.

Amcanın biri anlattı, zile basan hanımlar, evin hanımına eşarp falan hediye etmişler

Akabinde oylarına talip olmuşlar.

Başkaca ne dağıtıyorlar öğrenemedim ama sizin kapınıza da gelirler merak etmeyin.

Ayrıca her partinin aklı başka çalışır, başka düşünür.

Onun için biri eşarp getirirken, öbürü gıda dağıtabilir.

Birisi fular getirir, öbürü hava yağmurlu diye şemsiye hediye eder.

Hepsini de alın kullanın…

Nasılsa seçildikten sonra hiçbirini göremeyecek, bulamayacaksınız.

Haydi selametle…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

