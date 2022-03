Kadınlara maaş kartı

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemediklerinin altını çizen Yaşar, sosyal devlet olmanın gereğinin yapılacağının altını çizdi.

‘DEVLETE YAKIŞMIYOR’

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yaptığı açıklamada tamamlayıcı Aile Sigortası ile her aileye gelir getireceklerini söyledi. Bir aileye hiçbir gelir girmiyorsa o aileye gelir bağlayacaklarını dile getiren Yaşar, ailelerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdüreceğinin altını çizdi. Yapacakları tamamlayıcı aile sigortası ile evine gelir girmeyen ailelere asgari ücret veya emekli maaşı kadar gelir bağlayacaklarına vurgu yapan Yaşar, ‘’Aileden bir birey işe başladığı zaman vermiş olduğumuz geliri keseceğiz. Böylelikle ailelerin sıkıntı yaşamasını başkasına muhtaç olmasını önleyeceğiz. Ailelerini vermiş olduğumuz maaş kartları ile kimseden yardım beklemeden kendi ihtiyacını kendi karşılayarak yaşayacaklar. Bizim en büyük amacımız ailelerimizin milletimizin kimseye muhtaç olmaması. Kimseden kömür, gıda, kıyafet gibi yardım beklememesidir. Sosyal devletin amacı budur. Hiç bir sosyal devlet vatandaşını namerte muhtaç etmez. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki ülke iyi yönetilmiyor. Geldiğimiz sürece baktığımızda 20 yıldır vatandaşlarımız fonlardan yardım alır hale geldi. AK Parti halkı önce yoksul bırakıp şimdi ise yönetmek istiyor. Devletimizin yapmış olduğu yoksul halkı yönetmek. Bu büyük devlete yakışan şeyler değil’’ dedi.

‘KADIN AİLENİN TEMEL DİREĞİ’

Ailenin temel direğinin kadın olduğunu anlatan Yaşar, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin de destekleri ile kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Ailenin temel direği her zaman için kadındır. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Evi yöneten, düzene sokan her zaman cefakarca çalışan kadınlarımız oldu. O yüzden bizlerde Millet İttifakı olarak her zaman kadınlarımızın arkasında olacağız” diye konuştu.

Tamamlayıcı Aile Sigortası ile verilecek olan maaşın kadınlara verileceğine değinen Yaşar, “Bizler her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. Bu yüzden maaş girmeyen evlere verecek olduğumuz maaş kartlarımızı kadınlarımıza vereceğiz. Unutmayalım ki kadın anadır, üretkendir. Kadının olduğu yerde huzur olur saygı olur. Bu yüzdendir ki kadınlarımız vermiş olduğumuz maaş kartları ile ailenin geçimini huzurunu sağlayacak. Evlatlarını vatana hayırlı yetiştirecek, okutacak inşallah. Anneler çocukların güzel bir hayat sürdürmesini istiyor. Haklı olarak bütün annelerin en büyük özlemi o zaten, çocuklarının güzel bir okula gitmesi, mezun olması, başarılı olması, bir yerde iş bulması ve mutlu olması. Bu bütün annelerin ortak özlemidir” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN AİLELERİN GÜVENCESİ’

Her ailenin incelenip değerlendirileceğini belirten Yaşar, “Her bir ailenin pozisyonu, durumu özel olarak incelenecek. ‘Ailede engelli var mı? Ailede yaşlı var mı? Ailede okula giden kaç çocuk var ve bunlar hangi düzeyde eğitim aldı?’ Bazı ailelere asgari ücret güvencesi verilecek. Bazı ailelere belki asgari ücretin iki, üç katı yardımlar olacak. Dolayısıyla asgari ücret tutarında yardım yapılacak değil, ailenin durumuna göre yardımlar yapılacak. Fakir fukara ailelerin çocuklarına sahip çıkacağız. Temel hedefimiz şu, her ailede asgari bir sigorta olacak. Sigortasız hiçbir aile olmayacak. Sürekli yardım almak değil, çalışmak, alın teri dökmek, üretmek, kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz. Aile destekleri, sigortası, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır. Sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacaktır” dedi.