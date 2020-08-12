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KADINLAR TEPKiLi

AK Parti Yozgat kadın Kolları, Abdurrahman Dilipak'a tepkisini basın toplantısı ile dile getirdi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:37
KADINLAR TEPKiLi

AK Parti Yozgat Kadın Kolları, ortak basın açıklamasıyla AK Partili kadınlara yönelik sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi. AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da AK Partili kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Ünal, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. 

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KADINLAR TEPKiLi
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