Kadınlar günü kutlandı

Programa MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, eşi Dilek Erdemir, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ve çok sayıda Yozgatlı kadın katıldı. MHP Yozgat İl Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Türk kadının dünyanın en fedakar kadın olduğunu, yeri geldiğinde cepheye mermi taşıdığını, yeri geldiğinde Alparslan Türkeş gibi, Devlet Bahçeli gibi memlekete yön veren hayırlı evlatlar yetiştirdiğini söyledi. MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir ise Yozgatlı hanımların geçen onca yıla rağmen halen gözünün yaşlı olduğunu, mutfağının darda bulunduğunu belirtti. Erdemir, “Size Erdemir sözü göreve geldiğimde eşinize, evlatlarınıza ekmek kapıları açacağım. Aile reisi evine ekmeksiz girmeyecek. İşi olmayan bir hanede hiçbir zaman huzur da olmaz. Biz bunun bilincindeyiz. Kimseyi ötekileştirmeden iş aş ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize iş imkanı oluşturacağım. Yozgat’ın kaldırım ile yol ile kaybedecek zamanı yok” şeklinde konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de Mehmet Erdemir’in geçmişte yaptıklarını anlatarak, yeni dönemde daha büyük işlere imza atacağını aktardı. Ethem Sedef, “Biz geçmişte o kadar büyük işlere imza attık ki günümüzde dahi bu projeler Yozgat’a hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da, MHP’nin her zaman fedakar kadınların yanında olduğunu, gözü yaşlı şehit anaları başta olmak üzere Anadolu’nun tüm fedakar kadınlarına ülkücülerin sonuna kadar sahip çıkacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından kadınlar gönüllerince eğlenerek, günün tadını çıkardı.

