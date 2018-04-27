Kadınlar da ‘adayız’ dedi

AK Parti eski Yozgat Kadın Kolları Başkanı Sibel Yıldırım, partisine evraklarını takdim ederek aday adaylığını ilan eden ilk kadın oldu. Sibel Yıldırım’ın ardından Nuriye Özel başvuru evraklarını İl Başkan Yardımcısı Çelebi Dursun’a takdim etti. AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev üstlenen, Yozgat siyasetinde Yozgatlı hanımları başarıyla temsil eden, toplumun her kesiminin sevgi ve saygısını kazanan Sibel Yıldırım, artık Yozgatlı hanımların da parlamentoda yer alması gerektiğini ifade ederek, Anadolu kadınını temsil etmek için aday adayı olduğunu bildirdi. Nuriye Özel de kadın aday adayı olarak partisine ve ülkesine hizmet etmek için aday adayı olduğunu söyledi. İl Başkan Yardımcısı Çelebi Dursun da hanım adaylara çıktıkları yolda başarı dileyerek, sürecin AK Parti’ye, Yozgat’a ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Haber: Mustafa TEKER



