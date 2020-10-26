Kadınlar arı gibi

AK Parti Kadın Kolları bir taraftan ilçe kongresi çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da ilçe, belde ve köy ziyaretlerinde bulunulup, kadınların sorunları tespit ediliyor. AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Kadın Kolları Olağan Kongre süreci kapsamında Kadışehri, Akdağmadeni, Çayıralan, Saraykent ilçe kongrelerini tamamladıklarını söyledi. Ünal, ilçelerde hem kongre sürecinde hem de kongre süreci öncesinde kadınlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinliyor, taleplerini alıp, ilgili makamlara iletme çalışmalarını da sürdürüyor.