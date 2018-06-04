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Kadın dayanışması

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım, yaptığı ilçe ziyaretlerinden kadın seçmenlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

Kadın dayanışması

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım, yaptığı ilçe ziyaretlerinden kadın seçmenlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
43 Okunma
Kadın dayanışması

AK Partinin ilk kadın milletvekili olma özelliğine sahip Sibel Yıldırım, güler yüzü, sempatik tavırları ile kadınların takdirini topluyor. Çarşı Pazar dolaşıp, esnaf ziyaretlerinde karşılaştığı kadınların yanına gelip, sohbet ettiği Yıldırım, kadınların desteği ile meclise gideceğini, kadın sorunlarını yüksek perdeden dile getireceğini söyledi. 

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