Kadın dayanışması

AK Partinin ilk kadın milletvekili olma özelliğine sahip Sibel Yıldırım, güler yüzü, sempatik tavırları ile kadınların takdirini topluyor. Çarşı Pazar dolaşıp, esnaf ziyaretlerinde karşılaştığı kadınların yanına gelip, sohbet ettiği Yıldırım, kadınların desteği ile meclise gideceğini, kadın sorunlarını yüksek perdeden dile getireceğini söyledi.