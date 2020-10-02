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KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun’a sordu.

02 Ekim 2020 Cuma 00:35
KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’a Yozgat’ta pandemi döneminde kaç tana esnafın kapısına kilit vurduğunu, kaç kışının maddi sıkıntılar ile boğuşur hale geldiğini bilip bilmediğini sordu. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, yeni parti binalarında düzenlediği basın toplantısında 10 Kasım 2017 yılında kurucu il başkanı olarak partide görev aldığını söyledi. Kurulduğu günden bu güne kadar parti içerisinde oldukları için partinin gelişimini yakından gördüklerini dile getiren Özışık, şuanda yönetimlerinin gençleştiğini, her kesimden insanların partide yer aldığını ve her geçen gün üye sayılarının arttığını ifade etti. Pandemi sürecinde Yozgat’ta bir çok esnafın büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Özışık, AK Parti il başkanına bu koduna bazı sorular sormak istediğini vurguladı. AK Parti İl Başkanının Yozgat’ta kaç tane kahvehane bulunduğunu bilip bilmediğini soran Özışık, ‘’Pademi döneminde hiçbir kahvehaneye uğradı mı? Kafeler ve lokantaların bir çoğu kapalı yada devren kiralık yazılarını asmışlar. Servis şoförleri Yozgat’ta çok büyük sıkıntı içerisindeler. Bu pandemi sürecinde mevcut hükümetin esnafa destek verebildiğine inanmıyorum. Pandemi sürecinde lokanta, kıraathane, kahvehanede çalışanlardan, servis şoförlerinden kaç tanesi işiz kaldı bunu AK Parti İl Başkanı biliyor mu? Şuanda gündemlerinde sadece kongre var. Halbuki sadece kongre gündemlerinde olmaması lazım. Neticede bugün bütün bakanlıklara en rahat ulaşabilecek kişi iktidar partisinin il başkanıdır. AK Parti il başkanı pandemide kaç kişinin işsiz kaldığını ve devletten destek alıp almadığını biliyor mu, böyle bir çalışması var mı? Bunun araştırmasını çok rahat yapabilir. Bu soruları kendisine yöneltmek istiyorum’’ dedi.  İYİ Parti sözcüsü Ayşenur Taşdemir ise budan sonra partilerinin almış olduğu kararlar, faaliyetler hepsinin açıklamalarını kendisinin yapacağını anlattı.  

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KAÇ ESNAFIN KAPISI KiTLi!
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