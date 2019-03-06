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Kabuk kırmalı

YOZGAT İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, şehrin mevcut sorunlarının çözümlenebilmesi için, kabuğun kırılarak, yeni alanlara açılması gerektiğini söyledi.

Kabuk kırmalı

YOZGAT İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, şehrin mevcut sorunlarının çözümlenebilmesi için, kabuğun kırılarak, yeni alanlara açılması gerektiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Kabuk kırmalı

Özışık, Divanlı Hızlı Tren istasyonu baz alınarak, yeni bir şehir kurma zorunluluğunun doğduğunu tekrarladı. Özışık, ‘’İstasyonla çamlık arasındaki bölge konut alanları, çevre yolu kenarında ticari alanlar planlamalıdır. Yeni belediye başkanı bu büyük projeyi yapmaz ise Lise Caddesi’nin taşı ile uğraşırsa yazık olur. Okullar, Buğday pazarı, Hayvan pazarı, Terminal,  Stadyum zaman içinde bu bölgeye taşınmalıdır’’ dedi.

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